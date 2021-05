Famalicão recebe o espetáculo de piano Dada Garbeck com O Eixo do Jazz

O jardim do Centro de Estudos Camilianos, em Seide, vai receber Dada Garbeck com o Eixo do Jazz. Está agendado para esta sexta-feira, dia 21, às 19 horas.

A organização é do Theatro Circo de Braga e integra a partilha dos municípios que fazem parte do Quadrilátero Urbano (Famalicão, Braga, Guimarães e Barcelos).

Recorde-se que o projeto do Quadrilátero Cultural integra quatro conceitos artísticos em circulação pelos quatro municípios referidos.

Quanto a Famalicão, irá apresentar o circo contemporâneo com o espetáculo “Local”, do INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo, e recebe o Ciclo de Piano Contemporâneo de Braga, a dança contemporânea de Guimarães e “Instrumentistas de Exceção” de Barcelos.

Este espetáculo, apresentado em Seide, tem entrada gratuita até ao limite da lotação do espaço e o bilhete para o espetáculo deverá ser levantado no local 2 horas antes. Com uma duração de 90 minutos, o espetáculo destina-se a maiores de 6 anos.

De referir que toda a programação do projeto Quadrilátero Cultural é de acesso gratuito. Com início a 1 de maio de 2021, a programação do projeto Quadrilátero Cultural estende-se até setembro de 2021 e integra as múltiplas propostas.

Toda a informação disponível em http://quadrilatero.eu/