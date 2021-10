Famalicão recebe menção honrosa no Prémio Autárquico «Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses»

«De Famalicão Para o Mundo: Contributos da História Local», programa educativo e cultural do Município, recebeu uma Menção Honrosa na categoria «Coesão Social e Comunitária», atribuída pela Direção-Geral das Autarquias Locais. O prémio surge no âmbito do Prémio Autárquico «Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses – Holocausto, valores universais, humanismo e justiça», uma distinção honorífica de âmbito nacional, de natureza não pecuniária, que se realiza anualmente.

«De Famalicão Para o Mundo: Contributos da História Local» é um programa educativo e cultural desenvolvido pelo Município no ano letivo 2018/2019, no âmbito do Plano Estratégico Educativo Municipal. Com incidência na educação para as artes e património, através da dinamização de atividades educativas para exploração do património e história local, neste programa já foram abordados temas como «Em Torno da Memória do Holocausto e a Ajuda Humanitária», «Crianças Austríacas da Cáritas Portugal» ou «Prisioneiros Famalicenses nos Campos de Concentração»; ações que pretendem inserir a história local, num contexto internacional e universal.