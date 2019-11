Famalicão recebe festival de videojogos e tecnologia

Vila Nova de Famalicão vai receber, entre 6 e 8 de dezembro, a 3.ª edição do festival de videojogos, desportos eletrónicos e tecnologia. Um fim de semana de entretenimento, no Lago Discount (Ribeirão), onde são esperados cerca de sete mil visitantes.

A apresentação do festival decorreu no dia 18, na Casa da Juventude, com a presença dos vereadores do Desporto e Juventude, Mário Passos e Sofia Fernandes, respetivamente.

Mariana Machado da Associação de Desportos Eletrónicos (entidade organizadora) revelou algumas novidades deste festival. É o caso do Torneio eSports UEFA2020; do Master Cup Portugal de Counter Strike (CS); destaque, ainda, para os torneios de Fortnite e de TeamFigthTactics.

Além dos jogos, está garantida também a presença de youtubers, com nomes como João Jonas, Ricfazeres, Tiagovski, Shikai(streamer) e JUDCail.

Neste festival, está prevista uma vertente mais educacional, com temáticas relacionadas com produção de vídeo no smartphone, programação de drones, segurança online e empreendedorismo. A Fundação Champalimaud vai permitir uma experiência interativa e tridimensional ao corpo humano. O Exército Português e o Instituto Português do Desporto e Juventude vão ter atividades de escalada, uma exposição de viaturas blindadas e dinamização de jogos lúdicos.

A Câmara Municipal de Famalicão, co-organizador deste evento, vê nesta iniciativa uma oportunidade para promover o concelho de Famalicão.