Famalicão recebe a primeira iniciativa do Portugal Fashion Session

O Portugal Fashion, que já leva 25 anos de existência, acaba de lançar o projeto Portugal Fashion Sessions, e a primeira sessão será em Famalicão, a Cidade Têxtil, nos dias 9 e 10 de julho.

Segundo o Jornal T, o objetivo do Portugal Fashion Sessions passa por promover a moda e o talento nacional, valorizando a essência criativa e produtiva, com raiz tradicional.

Em cada localidade, estas iniciativas do Portugal Fashion Sessions assumirão uma missão própria. Em Famalicão pretende-se promover o conceito de Cidade Têxtil e toda a dinâmica de produção, com enfoque na inovação e na sustentabilidade. Traduz-se num concurso de ecodesign para jovens, talks internacionais focadas na sustentabilidade, showcases, desfiles e um Brand Up Market.

O Portugal Fashion, em parceria com os municípios onde vão decorrer as ações, pretende promover um conjunto de iniciativas que permitam reforçar, de forma diferenciadora, Portugal e as suas regiões. Mas, a iniciativa vai ultrapassar fronteiras, devendo ainda este ano ocorrer uma edição Portugal Fashion Sessions em Madrid.

«O setor da moda está em constante evolução e há uma preocupação crescente com o futuro do planeta aliado às questões ambientais e sociais, sendo por isso importante para o Portugal Fashion promover cada vez mais um futuro global, que tem a sua sustentabilidade na valorização da essência local», afirma Mónica Neto, diretora do Portugal Fashion.