Arrancou, esta quinta-feira, a semana internacional de Famalicão, com uma cerimónia protocolar de boas-vindas aos convidados nos Paços do Concelho.

Embaixadores, cônsules, professores, empresários e outros representantes de 15 países estão por Famalicão até ao dia 24 de outubro, em visitas, assinatura de protocolos de cooperação e manifestações culturais.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, esta semana é uma oportunidade para projetar Famalicão além-fronteiras. «São sinais de que o nosso concelho começa a ter uma posição internacional. O ano passado foi um dia, agora uma semana, no futuro que seja todo o ano, porque as dinâmicas para serem acertadas têm que ter este nível internacional, esta mundividência».

Um dos pontos altos desta semana internacional é a adesão de mais 25 pessoas ao VNF Alliance. Segundo Augusto Lima, vereador da Economia e Internacionalização, estes subscritores vão ser uma espécie de embaixadores de Famalicão no mundo. «Temos pessoas da cultura, desporto, economia, associativismo, educação e área social. Fomos buscar personalidades de todas as áreas, e todas elas têm alguma relação com o exterior», analisa o vereador Augusto Lima.