Famalicão: Reativado Passe Sénior Feliz

Os reformados e cidadãos com 65 ou mais anos, residentes no concelho, já podem voltar a carregar o Passe Sénior Feliz e circular, sem limite de viagens, em todas as carreiras das empresas de transporte rodoviário de passageiros que operam no concelho – a ARRIVA, TRANSDEV e PACENSE.

O Passe Sénior Feliz pode ser carregado no Centro Coordenador de Transportes, com o valor mensal de 15,56 euros. Deste valor a Câmara Municipal comparticipa com cerca de 50%, cabendo ao utente a mensalidade de 7,73 euros.

O Município anunciou, esta terça-feira, a reativação do Passe Sénior Feliz que esteve suspenso em virtude da pandemia covid-19.