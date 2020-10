Famalicão: Realizadora premiada no Festival de Cinema de Veneza vem a Famalicão

Ana Rocha de Sousa, a realizadora premiada no Festival de Cinema de Veneza vai marcar presença no Ymotion, Festival de Cinema Jovem 2020 de Famalicão.

Ana Rocha de Sousa, autora do filme “Listen”, estará em Famalicão no dia 7 de novembro, pelas 17h30, no Centro de Estudos Camilianos. Para além da exibição de uma das suas últimas curtas-metragens, a realizadora portuguesa vai também estar à conversa com Rui Pedro Tendinha, jornalista e comissário do Ymotion, que nesse dia, às 17 horas, vai entrevistar o ator Diogo Morgado, num tributo prestado pela organização.

Recorde-se que o Ymotion, Festival de Cinema de Veneza arranca no dia 2 de novembro, segunda-feira, e decorrerá até 7 de novembro, dia em que serão conhecidos os vencedores, entre as 45 curtas a concurso, com destaque para o “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros. Pela primeira vez, será entregue o Prémio Carreira, que vai distinguir o ator Português Nuno Lopes. Está também agendada a habitual homenagem que este ano é para o ator brasileiro Rodrigo Santoro, com uma carreira internacional de destaque.

No dia 6, será apresentada uma Mostra do Novíssimo Cinema Português, comissariada por Rui Tendinha. Catarina Wallenstein e Sara Barradas vão falar sobre interpretação; para as 21h30, no Centro de Estudos Camilianos, haverá oportunidade para ver o filme “Bem Bom” e Tozé Brito e Eduardo Breda vão falar sobre a película baseada na história da banda Portuguesa “Doce”.

Este ano, o Ymotion atingiu o número recorde de 183 candidaturas. As 45 curtas em competição vão estar em exibição de 2 a 5 de novembro, na Casa da Juventude de Famalicão.

O júri vai entregar oito prémios: “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros, “Prémio Escolas Secundárias” e “Prémio Melhor Documentário”, no valor de 750 euros, “Prémio Melhor Curta de Animação”, no valor de 600 euros, “Prémio do Público”, no valor de 350 euros, e prémios para “Melhor Representação”, “Melhor Direção de Fotografia” e “Melhor Argumento”, no valor de 250 euros.