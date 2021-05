Famalicão: Realização das Festas Antoninas depende da evolução da pandemia

A Câmara Municipal de Famalicão mantém no calendário as Festas Antoninas, no cumprimento das regras da DGS. No entanto, o Município reitera que só se realizarão se existirem condições de saúde para o efeito, tendo em conta o contexto de pandemia.

A declaração foi feita pelo presidente da Câmara no âmbito da reunião desta quinta-feira.

Qualquer decisão será tomada cerca de uma semana antes das festas da cidade, uma vez que a avaliação da crise pandémica está a ser feita semana a semana.

Em caso de cancelamento, o presidente Paulo Cunha garante que não haverá prejuízo para o Município porque os contratos estão a ser feitos com a condição das festas poderem ser canceladas. «Queremos realizar o que tiver que ser realizado sem qualquer tipo de risco», sublinha o presidente de Câmara.