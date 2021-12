Famalicão: Reabriu o parque infantil de Santo António em Nine

Os mais pequenos receberam uma prenda de Natal antecipada da Junta de Freguesia de Nine.

O Largo de Santo António conta, desde a passada sexta-feira, com um espaço completamente renovado, após a intervenção de requalificação do parque infantil.

«Um espaço novo, interessante e seguro, para que as nossas crianças possam brincar com as condições que merecem», escreve a autarquia local numa publicação nas redes sociais.