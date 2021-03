Famalicão: Reabriram os polos de leitura da Biblioteca Municipal

Os polos de leitura da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, nas freguesias de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos, já reabriram ao público, embora de forma limitada e condicionada, segundo as normas de funcionamento temporárias estipuladas para o efeito, em virtude da pandemia.

Também o funcionamento da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco está limitado, devido aos trabalhos preparativos para o arranque das anunciadas obras de requalificação e ampliação, que já se encontravam a decorrer durante o período de confinamento, não podendo assegurar a entrada e a permanência de leitores no edifício.

No entanto, continua a garantir o serviço de empréstimo domiciliário dos livros, através da reserva antecipada e na modalidade de atendimento ao postigo, assim como as atividades do serviço educativo e cultural, no formato à distância e online.

Para ultrapassar estes constrangimentos, o município procura uma solução alternativa, que pode estar para breve, para a assegurar a continuidade de alguns dos serviços prestados pela Biblioteca Municipal.