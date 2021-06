Famalicão: Reabilitação de edifício no centro da cidade distinguida com Menção Honrosa

A reabilitação do edifício que se encontra no centro de Vila Nova de Famalicão, na União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, recebeu uma Menção Honrosa no âmbito da 2ª edição do Prémio Januário Godinho. O prémio foi entregue esta segunda-feira, dia 14 de junho, nos Paços do Concelho.

A atribuição da Menção Honrosa condecorou o trabalho de restauro desenvolvido na fachada do edifício que implicou o tratamento de vários elementos, como os cerâmicos, que exigiram o acompanhamento de um técnico de conservação e restauro. Devido ao esforço despendido na fachada, consideraram que este trabalho teria de ser reconhecido e, consequentemente, apto a ser premiado.

O projeto de arquitetura do edifício foi da responsabilidade do Atelier 15 arquitetura, Lda. Os co-autores do projeto foram os arquitetos Sérgio Fernandez e Alexandre Alves Costa. A obra foi executada por Construções Silvério & Filho e promovida por Vítor Serafim Pereira Oliveira.

O prémio foi entregue pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha. O autarca considerou que a intervenção sobre o património edificado era fundamental para a salvaguarda da memória coletiva.

O Prémio Januário Godinho, promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, aposta na salvaguarda e valorização do património. Da mesma forma, pretende divulgar o trabalho desenvolvido por projetistas, construtores e promotores que assenta nas boas práticas de reabilitação de edifícios. As candidaturas à 3ª edição do prémio estão a decorrer e terminam este mês de junho.