Famalicão: Rancho Folclórico da Casa do Povo de Calendário apresenta livro

O atleta do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão (CCDR) sagrou-se, este fim de semana, campeão nacional de juvenis, em Pista Coberta, na prova do triplo salto. Tiago Pereira conseguiu uma vitória inequívoca, com um salto de 14.07 metros, no último ensaio. Para além desta vitória, o jovem atleta sagrou-se, ainda, vice-campeão nacional no salto em comprimento, com 6.66 metros.

Com estes resultados, Tiago foi um dos atletas em evidência nestes Campeonatos Nacionais de Juvenis. Na competição que decorreu em Braga, pelo CCDR também competiu Joana Marques, que registou 1.48m na prova de salto em altura. A direção do CCDR felicita os atletas e a sua treinadora, Maria Beatriz, pelo excelente nível demonstrado e os títulos alcançados.

Esta competição realizou-se no Altice Fórum, em Braga, local que no próximo fim de semana recebe os Nacionais de Juniores, competição em que o Tiago Pereira procurará melhorar as suas marcas e continuar a evoluir na modalidade.