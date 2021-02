Famalicão: Quer saber mais sobre Comércio Ecológico?

O município de Famalicão, em parceria com a Associação Famalicão em Transição, organiza uma palestra sobre “Comércio Ecológico” em Famalicão. Está marcada para as 10 horas, de 21 de fevereiro, numa emissão online, através da plataforma zoom.

A iniciativa realiza-se no contexto do programa de atividades paralelas da exposição “Comércio: Tradição & Modernidade”, que está patente na Casa do Território, no Parque da Devesa de Famalicão.

Nesta palestra vai dar-se a conhecer boas-práticas já existentes no concelho famalicense, que tornam os negócios mais ecológicos, em todas as etapas, inclusive no correto descarte dos resíduos produzidos.

O objetivo é pensar numa economia mais sustentável, que já faz parte das preocupações de muitos consumidores. Ou seja, passar de um consumo linear para um consumo mais circular, com preocupações ambientais.

Os organizadores da palestra acreditam que o comércio tradicional tem uma missão a cumprir nesta matéria e a capacidade para o fazer porque os lojistas conhecem bem os clientes.

O programa está agrupado ao nível do 3 R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Do painel de oradores fazem parte representantes da Mercearia da Vila; ECOnnect Portugal e Resinorte. Serão ainda apresentados como exemplos de boas-práticas a Cindinha Bulkstore e Two Hair Lovers. Haverá ainda tempo para sessões de perguntas.

A iniciativa destina-se a um público alvo preferencial de profissionais do comércio e empresários.

Os interessados em participar devem fazer a sua inscrição, solicitando o link para participação através de goo.gl/tNamg6 ou através de mail enviado para [email protected]

Foi ainda criado um questionário para dúvidas sobre como tornar um comércio mais sustentável emhttps://bit.ly/ComercioEco_duvidas