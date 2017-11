FAMALICÃO QUER ATRAIR JOVENS EMIGRANTES

Com o objetivo de apoiar o regresso dos jovens qualificados que trabalham fora do país, o município de Famalicão assinou um protocolo com a Associação Empresarial de Portugal, que se intitula “Empreender 2020 – Regresso de uma Geração Preparada”.

A assinatura do protocolo foi autorizada, por unanimidade, na última reunião de Câmara. Vila Nova de Famalicão torna-se parte integrante e ativa no desenvolvimento deste projeto estruturante para o país, que conta com cofinanciamento FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do COMPETE 2020.

A iniciativa é da Associação Empresarial de Portugal, que desafiou os municípios portugueses a aderirem ao projeto. À AEP cabe a identificação de jovens emigrantes interessados em regressar para trabalhar ou investir; o município de Famalicão vai disponibilizar as informações que possam ser úteis para os interesses desses emigrantes.

O projeto Empreender 2020 e em especial a iniciativa Eleger o Seu Negócio 4.0 constituem um canal de aproximação entre os empresários emigrantes e outros investidores e os municípios. Pretendendo o município desenvolver a sua economia local através da captação de novos investimentos para o território e pretendendo apoiar os emigrantes da região.

Segundo o vereador da Economia, Empreendedorismo e Inovação, Augusto Lima, Famalicão tem a ganhar com este regresso de famalicenses ou de outros municípios que se queiram fixar em Famalicão, aplicando aqui o seu conhecimento e experiência adquiridos.

«Considerando que Vila Nova de Famalicão é sede de empresas de referência nacional e internacional e que aqui existe um ADN empresarial afinado ao longo de muitas gerações de empresários, temos condições únicas para continuarmos a ser espaço privilegiado para o desenvolvimento de novos e diferenciadores projetos empresariais, como aqueles que nos podem trazer os nossos jovens emigrantes», destaca o vereador responsável.