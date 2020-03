Famalicão: Quatro pessoas hospitalizadas na sequência de agressões depois de jogo de futsal

Quatro pessoas tiveram que receber assistência hospitalar, depois de agressões registadas no final do encontro entre a Associação Desportiva de Pedome e o Grupo Recreativo e Associativo de Cruz, da Associação Futebol Salão Amador de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, as agressões aconteceram cerca das 22h00, já no exterior do recinto desportivo, na via pública, entre adeptos das duas equipas, na sequência de desentendimentos no decorrer da partida.

Os bombeiros e a GNR de Riba d’Ave foram chamados ao local. Os quatro jovens assistidos, com idades entre os 18 e os 20 anos, tiveram que ser transportados para o hospital de Guimarães.

O GRAC já emitiu um comunicado onde se pronunciou sobre o sucedido: