Famalicão: Quatro milhões de euros para apoiar pequenas empresas

Entre as medidas de apoio às empresas, o município de VN Famalicão estabeleceu um contrato com a Caixa de Crédito Agrícola do Médio Ave no montante de 4 milhões de euros para apoio às empresas. Um milhão destina-se às startups e três milhões são para as pequenas e médias empresas.

O concelho de Famalicão é composto por um denso e heterogéneo tecido empresarial, composto por mais de 14 mil empresas, das quais 90% são micro e pequenas empresas, muitas familiares, representando cerca de 2/3 da população ativa empregada.

Isenção de derrama até 250 mil euros

Há anos que o município famalicense isenta de derrama as empresas com volume de negócios até 150 mil euros; face às dificuldades que advêm do confinamento social provocado pela covid-19, o executivo municipal resolveu alargar essa isenção a todas as empresas com volume de negócios até 250 mil euros.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Famalicão aprovou, a 9 de abril, um conjunto de medidas excecionais e temporárias de apoio a munícipes no âmbito da infeção epidemiológica da covid-19. As atrás mencionadas inserem-se nesse programa.