Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente de viação, registado na tarde deste sábado, em Nine, Vila Nova de Famalicão.

Segundo a corporação no local, o sinistro, uma colisão que envolveu três viaturas, aconteceu às 15h46 na Rua da Prelada.

No socorro às vítimas estiveram os B.V.Famalicenses que efetuaram o transporte para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Os feridos não inspiram cuidados de maior.