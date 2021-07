Famalicão: Quatro espaços a concurso na Praça – Mercado Municipal

Decorre até 1 de agosto, o período de candidaturas para a concessão de espaços de comercialização disponíveis na Praça – Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão. Há quatro espaços livres, um para produtos locais, outro para produtos biológicos e dois para negócios adequados às características do mercado.

As candidaturas foram abertas através do anúncio de procedimento n.º 9576/2021 publicado em Diário da República em 23 de julho de 2021. As propostas têm obrigatoriamente que ser submetidas através da AnoGov – Plataforma Eletrónica de Contratação Pública.