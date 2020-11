Famalicão: Quatro cabazes de produtos locais para saborear neste natal

Neste Natal pode oferecer “produto que é nosso”. A sugestão é da Câmara Municipal de Famalicão e dos empreendedores locais que fazem parte do projeto Famalicão Made In.

Há quatro tipos diferentes de cabazes: sabores doces, sabores clássicos, sabores ancestrais e sabores tradicionais.

A partir desta sexta-feira, dia 27 de novembro, os cabazes já estão disponíveis em 15 pontos de venda: três supermercados, oito espaços de comércio local e quatro espaços de venda de produtos locais.

Podem também ser encomendados através dos números 926 984 666 e 252 111 884 ou do email [email protected].

A este projeto “produto que é nosso” estão associados 80 produtos de 30 empresas locais, desde vinhos verdes, enchidos, compotas, queijos, etc. Todos eles produtos de qualidade e que preenchem os critérios de qualidade do regulamento do projeto Made in.

Segundo o presidente da Câmara, «é uma excelente sugestão para este Natal. Oferecemos um presente saboroso com produtos de qualidade, ao mesmo tempo que apoiamos os produtores e a economia local»

Pontos de venda disponíveis para consulta em www.famalicaomadein.pt