Famalicão: Quatro elementos do plantel sénior do AVC testaram positivo à Covid-19

Na véspera de se deslocar aos Açores, este domingo, quatro elementos do plantel sénior do AVC-Famalicão testaram positivo à covid-19, facto que inviabilizou a viagem e o adiamento do jogo contra o Clube Kairós, de mais uma jornada do nacional de voleibol feminino.

Com estes casos, o plantel treinado por Vítor Oliveira está em isolamento profilático e toda a atividade do grupo de trabalho está, assim, suspensa.

O jogo contra o Clube Kairós é da vigésima jornada. Com o adiamento, o AVC passa a ter menos duas partidas disputadas. Soma 26 pontos e ocupa o oitavo lugar do campeonato nacional de voleibol feminino.

