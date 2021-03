Famalicão: “Quartas na Sede”, do PSD, refletem sobre o impacto da pandemia na atividade cultural

A próxima sessão das “Quartas na Sede”, debate promovido pelo PSD de Famalicão, vai promover uma reflexão sobre o impacto da pandemia na atividade cultural.

A iniciativa está agendada para a próxima quarta-feira, dia 24 de março, e vai contar com a participação do locutor de rádio e empresário do audiovisual, Nuno Barbosa.

A conversa está agendada para as 21h30 e vai decorrer exclusivamente online através da plataforma Zoom. Os interessados devem inscrever-se através de mensagem privada enviada para o Facebook do PSD de Famalicão, em www.facebook.com/PSDVNFamalicao, onde será também transmitida a conferência.

Locutor de rádio há 25 anos, Nuno Barbosa conta com passagens por rádios locais como a Digital FM, Cidade Hoje, Rádio Fundação, Rádio Barcelos, entre outras, como locutor, produtor e técnico. É empresário do audiovisual há 19 anos e fundador da SonoSport Eventos e Comunicação, uma das maiores referências da região Norte no setor da produção e organização de eventos.

Recorde-se que esta é já a terceira edição das “Quartas na Sede”, um ciclo de debates promovido pelo PSD de Vila Nova de Famalicão para impulsionar a reflexão à volta de diversos temas.

As sessões das “Quartas na Sede” decorrem quinzenalmente com uma organização alternada entre as quatro secções do PSD local: ASD – Autarcas Social Democratas, JSD – Juventude Social Democrata, MSD – Mulheres Social Democratas e TSD – Trabalhadores Social Democratas.