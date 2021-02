Famalicão: PSP encerra snack-bar com clientes a consumir no interior

A Polícia de Segurança Pública procedeu, este sábado, ao encerramento de um café snack-bar, na freguesia de Antes, em Vila Nova de Famalicão, que estava a funcionar à revelia da lei.

Tudo aconteceu ao final da manhã quando, as autoridades se deslocaram a este estabelecimento comercial e deparam-se com clientes a consumirem no seu interior.

Esta situação levou ao encerramento imediato daquele café snack-bar, e à identificação do responsável pelo espaço e dos respetivos clientes. Entretanto foram levantados autos de contraordenação sobre os infratores.

Esta ação da PSP decorre das atuais medidas restritivas decretadas pelo governo no âmbito do estado de emergência, imposto devido à pandemia de Covid-19.