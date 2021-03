Famalicão: PSP detém homem de 43 anos que é suspeito de furto e que fugiu assim que viu a guarda

A Polícia de Segurança Pública deteve, esta sexta-feira, em Famalicão, um homem de 43 anos por desobediência após reincidir na violação do dever geral de recolhimento domiciliário.

De acordo com aquela autoridade, foi possível apurar-se que o suspeito era um dos intervenientes da tentativa de furto que ocorreu no dia 17 de março no concelho de Barcelos, e que já era reincidente no incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.

Pelo facto de se tratar de um recluso em gozo de licença de saída administrativa extraordinária, o suspeito foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.