Agentes da PSP de Famalicão detetaram, esta sexta-feira, um estabelecimento de restauração e bebidas que se encontrava a violar a lei em vigor.

De acordo com nota de imprensa enviada às redações, o espaço encontrava-se a servir refeições para serem consumidas no seu interior. A esse propósito foram multados cinco clientes e o proprietário do estabelecimento.

A autoridade não revelou o nome do restaurante.