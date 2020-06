Famalicão: PSP apanha assaltante que se escondeu debaixo de carro

A PSP confirmou esta segunda-feira, a notícia avançada pela Cidade Hoje no domingo, da tentativa de assalto a apartamentos na Rua Luís Barroso / Rua D.Fernando II, em Vila Nova de Famalicão.

Relembramos os dois assaltantes tentaram aceder aos apartamentos, subindo os andaimes das obras de reabilitação do edifício. Depois de alertados por um morador, as autoridades deslocaram-se até ao local e conseguiram apanhar um dos assaltantes, um homem de 33 anos, escondido por debaixo de um veículo estacionado na garagem do edifício.

Tal como avançado pela Cidade Hoje, o outro assaltante conseguiu escapar à ação policial e ainda se encontra por localizar.