Famalicão: PSD reúne em plenário para análise da situação política

A concelhia do PSD, liderada por Paulo Cunha, reúne em plenário este sábado, a partir das 16 horas, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda. No encontro, aberto a todos os militantes até à lotação da sala, será analisada a situação política.

É este o único ponto da ordem de trabalhos, sendo que a análise aos resultados eleitorais nas autárquicas de setembro passado, bem como a posição da concelhia sobre as eleições internas nacionais, serão, por certo, temas a abordar nesta reunião de militantes.