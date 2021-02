Famalicão: PSD reabre “Quartas na Sede” com Pedro Rodrigues

O PSD volta a intensificar o debate político com o regresso do programa “Quartas na sede”, desta vez sobre a reforma do sistema político. É convidado o advogado e deputado do PSD na Assembleia da República, Pedro Rodrigues.

O debate é esta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, pelas 21h30, numa sessão aberta a todos, mas exclusivamente online, através da plataforma zoom.

Quem estiver interessado deve inscrever-se através de mensagem privada enviada para o Facebook do PSD de Famalicão, onde será também transmitida a conferência.

Recorde-se que o “Quartas na sede” foi criado em 2019 e já vai na terceira temporada, sempre com o objetivo de estimular o debate e a reflexão de temas que possam interessar às pessoas.

Nesta sua nova edição, as sessões das “Quartas na Sede” vão decorrer quinzenalmente até ao dia 15 de julho e novamente com uma organização alternada entre as quatro secções do PSD local: ASD – Autarcas Social-Democratas, JSD, MSD – Mulheres Social-Democratas e TSD – Trabalhadores Social-Democratas.

A este propósito, o presidente da Comissão Política Concelhia, Paulo Cunha, afirma que «queremos dar continuidade a esta dinâmica de diálogo, interação e de abertura à sociedade civil, auscultando e recebendo os contributos que os nossos militantes e toda a comunidade podem dar a este partido abrangente, de braços abertos, que respeita a diversidade e que procura ter sentido crítico».