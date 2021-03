Famalicão: PSD propõe Linha de Apoio ao Cidadão da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz

O Núcleo do Partido Social Democrata da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz entregou ao executivo da Junta de Freguesia uma proposta para a criação de uma linha de apoio ao cidadão da união destas freguesias.

O objetivo desta proposta passa por criar um acompanhamento diário a todos os que necessitam de ajuda no seu dia-a-dia, seja de levantamento de medicamentos, recolha de compras, entre outros serviços. «Ao mesmo tempo, pretende servir de palavra amiga, quebrando o isolamento com companhia e compreensão», afirma o presidente do Núcleo, Firmino Costa.

Na opinião do dirigente do PSD, este contacto permitiria, ainda, diagnosticar as principais dificuldades dos cidadãos em termos de bens essenciais/medicamentos, «de forma a acionar uma equipa que lhes fizesse chegar o que mais precisam», aponta o dirigente partidário.

Firmino Vila Verde Costa diz que esta proposta surge devido à atual conjuntura. Por isso, em análise na Comissão Política, diz que ficou a «preocupação em relação às faixas da população que ficaram nestes tempos de pandemia mais isoladas, privadas do contacto familiar, privadas do convívio diário e sem acesso a alguns dos serviços fundamentais para o seu dia-a-dia».

Por reconhecerem que o «isolamento social teve e tem um forte impacto nos cidadãos, prejudicando a sua saúde mental e a sua qualidade de vida»; decidiram ajudar a combater este isolamento, com esta proposta ao executivo da Junta da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz. «Sabemos o papel que podemos ter enquanto Núcleo que representa o PSD neste território», afirma, prometendo trabalhar «sempre com o objetivo de criar projetos e ter uma voz ativa, que possam ser mais-valias para a União de Freguesias».

O presidente da Junta da União de Freguesias, Manuel Novais, recebeu bem estas propostas e prometeu analisá-las «com o objetivo de as implementar. Enquanto executivo estamos sempre abertos à população e aos movimentos que queiram contribuir com propostas para o presente e futuro da União», afirmou.