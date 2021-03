Famalicão: PSD nacional anuncia recandidatura de Paulo Cunha

O PSD acaba de anunciar 100 candidatos às eleições autárquicas – 77 recandidatos e 23 novos.

Paulo Cunha, atual presidente do município de Famalicão, foi um dos nomes anunciados. Trata-se da recandidatura do autarca famalicense, em exercício há dois mandatos, eleito das duas vezes por esmagadora maioria, em coligação com o CDS-PP.

O anúncio foi feito pelo secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD, José Silvano, numa conferência de imprensa onde foi apresentado o slogan para essas eleições: “Nas mãos de todos”.

No entanto, foi explicado que os 77 presidentes autárquicos serão candidatos se o quiserem fazer e têm luz verde do partido para tal. Não há, portanto, garantias que o façam, até porque os processos de candidatura estão ainda a ser discutidos pelas estruturas locais. «São presidentes de câmara que se podem recandidatar na hora e momento que desejarem porque têm homologação garantida da direção nacional», anunciou José Silvano.