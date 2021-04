Famalicão: PSD elege líderes dos núcleos de Nine e Oliveira Santa Maria

Joaquim Carvalheira, em Nine, e Vitor Pereira, em Oliveira Santa Maria, venceram as eleições para as comissões políticas destes núcleos do PSD que decorreram no passado sábado,

Em Nine, a lista liderada por Joaquim Carvalheira recolheu 100 por cento dos votos. A nova estrutura reúne formalmente «um grupo alargado de ninenses que ao longo dos últimos anos tem vindo a apoiar a estrutura de apoio aos projetos que o PSD tem oferecido à freguesia e ao concelho», escreve a Concelhia em nota enviada à imprensa.

O novo presidente, Joaquim Carvalheira, assume o seu projeto como «a concretização de um sonho antigo e vem abrir ainda mais espaços de participação e de cooperação de todos pelo que sonhamos ser o melhor para Nine». Por isso, assinala, conta com uma equipa «muito empenhada, diversa, representativa e com vontade de fazer crescer este projeto».

Em Oliveira Santa Maria, a única lista, liderada por Vitor Pereira, foi eleita com 83% dos votos. Satisfeito com a sua eleição, Vítor Pereira assume que o seu desafio «é o do PSD e dos seus autarcas, compreendendo as mudanças e alterações das necessidades da sociedade, para que possamos evoluir como um todo».