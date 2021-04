A cerimónia de assinatura do acordo de coligação, entre o PSD e o CDS-PP, para as eleições autárquicas deste ano, será rubricado ao final da manhã da próxima segunda-feira, às 11 horas.

A cerimónia decorre no Hotel Moutados. Com a assinatura do acordo entre os dois partidos é retomada a plataforma eleitoral “Mais Ação. Mais Famalicão”, criada em 2001, e que, desde então, tem vencido as eleições autárquicas no concelho de Famalicão.

(Foto arquivo)