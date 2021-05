Famalicão: PSD de Joane apoia António Oliveira

O anúncio do atual autarca de Joane, António Oliveira, que vai avançar com nova candidatura à autarquia local, agora como independente, depois de dois mandatos pelo PS, levou o núcleo do PSD de Joane a não apresentar candidatura oficial nas próximas eleições autárquicas.

Em comunicado, os sociais-democratas joanenses reveem-se «na gestão levada a cabo nos últimos anos pelo atual presidente da Junta de Joane, bem como nos princípios por este respeitados». A «excelente relação de cumplicidade e a parceria mantida com a autarquia famalicense» é também outra das razões que leva o núcleo do PSD a prescindir de anunciar candidato às eleições autárquicas deste ano e, desta forma, apoiar António Oliveira.

O presidente da Comissão Política Concelhia do PSD de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, é da opinião que «a permanência de António Oliveira à frente dos destinos de Joane é o melhor para o futuro da vila e o PSD só pode estar ao lado daqueles que representam os melhores projetos para a nossa comunidade». Opinião partilhada por José Machado, presidente do núcleo do PSD. «O trabalho efetuado nos últimos anos por António Oliveira merece o nosso maior respeito e confiança, bem como a confiança de todos os joanenses».