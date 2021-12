Famalicão: PS reúne empresários para falar sobre a situação económica

O Partido Socialista promove esta sexta-feira, o Fórum Local “Confiança do Futuro” de Vila Nova de Famalicão. O encontro tem natureza reservada e decorrerá, ao final da tarde, na Casa do Empresário e Formação da ACIF – Associação Comercial e Industrial de V. N. de Famalicão.

O encontro conta com as participações de Pedro Siza Vieira, enquanto advogado especialista em arbitragem e contratação pública, e de José Luís Carneiro, deputado e secretário-geral adjunto do PS.

Com este fórum, o PS pretende ouvir os líderes empresariais famalicenses sobre a situação da economia, na região e no país, no quadro da auscultação da sociedade civil portuguesa que está a fazer tendo em vista a construção do programa eleitoral com que se apresentará às legislativas de 30 de janeiro.