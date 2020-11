Famalicão: PS pede respostas para o alojamento dos estudantes do ensino superior

A concelhia do PS considera o Ensino Superior fundamental ao desenvolvimento do concelho e, para a fixação da população estudantil, diz que é imprescindível a existência de alojamento local. Notando dificuldades no acesso a uma casa, por falta de oferta, o PS afirma que é o momento para a autarquia famalicense tomar medidas que facilitem a vida estudantil.

Neste sentido, a concelhia do PS considera que a Câmara Municipal de Famalicão deve estabelecer parcerias com instituições de ensino superior e/ou outras entidades «proporcionando uma maior acessibilidade a alojamento estudantil a preços regulados, de forma a evitar a deslocação diária dos alunos para concelhos vizinhos».

Em nota à imprensa, o Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão entende que as respostas às necessidades de alojamento estudantil têm de ser concertadas através de parcerias, envolvendo as Instituições do Ensino Superior, as autarquias e outras entidades.