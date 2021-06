Famalicão: PS já prepara campanha de rua

O Partido Socialista apresenta oficialmente este sábado, às 21 horas, o candidato à Câmara nas próximas autárquicas, Eduardo Oliveira. A sessão pública está marcada para o Eugénios, evento que será transmitido online, através das páginas do candidato e do PS Famalicão no Facebook.

“Um concelho para todos” é o slogan que os socialistas adotam nesta fase de lançamento da campanha, e que poderá também ser vista na rua através dos outdoors. Até ao princípio do Verão, serão apresentadas as listas em todas as freguesias e uniões de freguesias do concelho.

Além do candidato, que preside há ano e meio à Comissão Política Concelhia dos socialistas famalicenses, a sessão de apresentação contará, entre outros, com o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, e do presidente da Federação Distrital de Braga do partido, Joaquim Barreto.