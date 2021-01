Famalicão: PS inicia contactos com os famalicenses

O Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão inicia, esta sexta-feira, contactos com os famalicenses.

A primeira ação destina-se à população de Antas e Abade de Vermoim, a partir das 21 horas, na plataforma Zoom. As inscrições podem ser solicitadas para o email [email protected]

Eduardo Oliveira, candidato à Câmara Municipal pelo Partido Socialista, pretende estabelecer um contacto de proximidade com os famalicenses que podem conversar, trocar ideias e dar a sua opinião sobre questões relacionadas com a freguesia e com o concelho.