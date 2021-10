Famalicão: PS felicita eleitos e lembra que «todos construímos o futuro»

O socialista Eduardo Oliveira, líder da concelhia do PS e vereador na Câmara Municipal de Famalicão, felicita todos os eleitos que tomaram posse nos últimos dias e que vão governar o território famalicense nos próximos quatro anos.

Aos eleitos socialistas promete um partido atento. «Estamos em condições de assegurar proximidade, interação, formação e informação e um forte e permanente apoio aos 128 autarcas eleitos nas listas do PS para as 36 autarquias do concelho: 111 para as 34 assembleias de freguesia (mais 14 mandatos do que em 2017), 13 para a Assembleia Municipal (mais três do que em 2017) e quatro para a Câmara Municipal (mais um do que em 2017)».

Tendo em conta a subida de eleitos face às autárquicas anteriores, Eduardo Oliveira acredita que terá contribuído o facto do PS ter concorrido com listas próprias em todas as assembleias de freguesia; por ter renovado equipas, «lançando uma nova geração de quadros autárquicos, o que garante capacidade de recrutamento e a possibilidade de nos próximos anos afirmar uma alternativa política com intérpretes experientes e capazes de a executar».

Em comunicado enviado à imprensa, o líder da concelhia acredita comandar a equipa certa para «exigir uma Câmara Municipal, que gere um orçamento superior a 136 milhões de euros, formas de apoio mais decididas e pragmáticas» particularmente para as instituições particulares de solidariedade social e para as pequenas empresas de comércio.

Da parte dos socialistas eleitos, Eduardo Oliveira diz que o objetivo do PS e de todos os que se queiram associar ao projeto socialista é «contribuir para uma gestão autárquica social e territorialmente mais inclusiva, mais atuante nas respostas às necessidades de saúde dos famalicenses e do ambiente, mais presente no dia-a-dia do tecido associativo concelhio e das nossas empresas e mais transparente e equitativa a lidar com os cidadãos e as instituições».