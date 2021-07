Famalicão: PS abre ciclo de conferências com análise ao Terceiro Setor

A iniciativa “Famalicão 2030 – Cinco aceleradores de desenvolvimento” é desenvolvida pela Concelhia do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão e engloba cinco colóquios sobre temas que se relacionam com o futuro do país. O projeto visa debater esses tópicos com os cidadãos e representantes da sociedade civil famalicense.

O projeto inicia-se esta quarta-feira, com uma sessão em que a oradora principal é Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e membro do Secretariado Nacional do PS. A sessão decorre no espaço exterior da Casa do Território, no Parque da Devesa, pelas 21 horas. As próximas reuniões, ao contrário desta, vão ser abertas ao público, dependendo da evolução da situação epidemiológicas.

O debate que vai desenrolar-se na quarta-feira foca-se no contributo do Terceiro Sector para a recuperação e a sustentabilidade social do país. Na sessão vão participar o dirigente socialista famalicense e candidato a vereador pelo PS Sérgio Cortinhas e o ativista social e presidente da Associação Gerações, Mário Martins.