Famalicão: Próximo projeto de intervenção urbana Urban Youth decorre em Delães

Urban Youth é um projeto de intervenção urbana que visa promover o encontro e diálogo, entre jovens dos 12 aos 35 anos, de modo a reforçar a coesão social e territorial através da arte. O projeto pretende ainda dar a conhecer a atividade artística como instrumento de desenvolvimento económico, social e cultura, tendo como objetivo a valorização de espaços urbanos através de intervenções artísticas como grafite e pintura. A próxima intervenção artística vai ter lugar na freguesia de Delães, de 6 a 10 de setembro.

Os formadores do projeto vão ser Ricardo Miranda e Joana Brito, artistas plásticos do Centro Artístico A Casa Ao Lado. As sessões teóricas vão desenrolar-se, nos dias 6 e 7 de setembro, das 10h00 às 12h30, na Casa da Juventude. As sessões práticas vão decorrer de 8 a 10 de setembro, das 10h00 às 13h00. As inscrições no Urban Youth são gratuitas, mas estão limitadas a dez participantes. O período de inscrições abre no dia 23 de agosto e termina a 2 de setembro. Mais informações em juventudefamalicao.org