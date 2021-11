Vila Nova de Famalicão recebe a terceira etapa do Campeonato de Portugal de Trial 4×4 2021. A competição desenrola-se junto ao “Lago Discount”, em Ribeirão, com 30 equipas que já confirmaram a presença. A pista terá na sua maioria obstáculos naturais, beneficiando do terreno “acidentado” da região e promete um dia intenso de competição.

Depois de duas provas Cláudio Ferreira (auto Higino) lidera o campeonato em termos absolutos e segue também na frente da classe Super Proto. Em Proto, António Silva (Canelas Pneus) é o líder. Já na classe Extreme, António Moreira (Valclima) é o líder isolado da classe Extreme, com duas vitórias.

A ação competitiva de domingo começa com o prólogo às 10h00 e é retomada às 14 horas.