Famalicão: Protocolo para criar equipa de futsal conjunta entre Cabeçudense e FC Famalicão vai a assembleia geral

Está marcada para a noite de 22 de maio, às 20h30, uma Assembleia Geral Extraordinária do Sporting Clube Cabeçudense, para apresentar, discutir e votar o protocolo a realizar com o FC Famalicão. A reunião vai decorrer no recinto de jogos do clube

Recorde-se que o FC Famalicão e o Cabeçudense estão em negociações com vista à criação de uma equipa de futsal conjunta, projeto desportivo que deve arrancar na próxima época desportiva.

A 10 de abril, Jorge Silva e Paulo Costa, presidentes do Famalicão e Cabeçudense, respetivamente, confirmavam que as duas coletividades estavam a trabalhar neste novo projeto desportivo.