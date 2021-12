Famalicão: Proteção Civil com nova estratégia para eliminar ninhos de vespa

O Destacamento Territorial de Barcelos da GNR realizou, este fim de semana, várias ações de fiscalizações de prevenção criminal, nos concelhos de Barcelos, Esposende e Vila Nova de Famalicão, das quais resultaram 13 detidos.

Segundo comunicado do Comando Territorial de Braga estas operações «tiveram como objetivo a prevenção e o combate à criminalidade geral, bem como o reforço do sentimento de segurança junto da população». No decorrer das diligências policiais foram detidas oito pessoas por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei; duas por tráfico de droga e e outras tantas por caçarem sem o cumprimento das condições legais. Há, também, um detido por condução sem habilitação legal.

Foram levantados 23 autos de contraordenação por consumo de droga e 20 de âmbito da legislação rodoviária. Ainda no seguimento desta operação, uma viatura foi apreendida por apresentar alterações às características construtivas.

As ações contaram com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção e com a colaboração da Inspeção Geral de Jogos e da Autoridade para as Condições no Trabalho.