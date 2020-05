Famalicão: Proteção Civil chamada para ajudar bombeiros em resgate de animal preso desde sábado

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão estão, desde este sábado, a acompanhar a situação de um gato que se encontrava preso numa árvore, nas proximidades da Alameda Caminhos de Santiago, em Famalicão.

Ao início da tarde deste domingo houve uma tentativa para retirar o animal daquele local mas, e de acordo com fonte dos bombeiros, não estavam reunidas as condições de segurança para que a operação fosse executada com o sucesso que se esperava.

Horas depois, cerca das 16h40, e já com o apoio da Proteção Civil, desencadeou-se uma nova operação de retirada do animal.

O momento foi registado em direto pelos B.V.Famalicão