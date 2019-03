Famalicão promove Semana da Leitura com quase três dezenas de atividades

É já durante a próxima semana, de 11 a 16 de março, que a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco de Vila Nova de Famalicão organiza mais uma edição da Semana da Leitura das Bibliotecas de Famalicão, com a realização de cerca de três dezenas de atividades para todos os públicos.

Trata-se da décima edição desta iniciativa que tem como principal objetivo despertar as comunidades para a importância do livro e da leitura para o desenvolvimento do ser humano, criando novos leitores e fomentando o hábito da leitura.

Feiras do livro, encontros com escritores, oficinas, apresentações de livros, dramatizações e leituras criativas são algumas das atividades propostas.

Assim, e já no próximo dia 11 de março, pelas 15h00, terá lugar na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco a sessão de abertura da 10.ª Semana da Leitura das Bibliotecas de Vila Nova de Famalicão, que contará com a presença do Vereador da Educação e Conhecimento, Leonel Rocha; do Coordenador Interconcelhio das Bibliotecas Escolares, António Pires, e da Autora do projeto editorial “(Re)contando – Histórias da Lusofonia”, Carla Monteiro, especialmente convidada para ser a “madrinha” da edição deste ano.

O projeto editorial “(Re)contando – Histórias da Lusofonia” tem como objetivo a promoção da palavra oral e escrita e a divulgação da diversidade cultural da Lusofonia. Em espirito cooperativo e solidário, este projeto tem como veículo de informação o (re)conto e a ilustração, permitindo aos autores a livre expressão literária e plástica dentro do tema “histórias da lusofonia”.

Do programa cultural da Semana da Leitura destaca-se, a atividade Famalicão a LER, uma iniciativa de cariz simbólico mas que se pretende significativa, a realizar no dia 14 de março, pelas 10h15, e que se assume como o evento concelhio que envolve, em simultâneo, escolas, instituições, autarquia e rádios locais, entre outras organizações. O que se pretende com a iniciativa Famalicão a LER é que durante 15 minutos todos os famalicenses possam interromper os seus afazeres para usufruir de breves momentos de leitura, seja ela de um livro, de um jornal ou de uma revista. O particular envolvimento das rádios locais, nomeadamente a Rádio Cidade Hoje e a Rádio Digital, permitirá ampliar o objetivo proposto, transportando a leitura para o domínio público e coletivo e potenciando, ainda mais, a promoção do livro e da leitura.

A destacar ainda do programa da Semana da Leitura Concelhia temos os encontros com as escritoras Carla Garrido, Teresa Azevedo e Carmen Santana e o escritor Agostinho Fernandes; a sessão informativa de Pais IN/Formados com o tema “Birras: o meu filho desafia-me, e agora?”; a sessão “Contos na pele” dinamizada pela fisioterapeuta Cecília Pinheiro e a apresentação do livro “A aventura do leão teimoso”, de José Francisco Rica”.

O programa completo está disponível no site da Biblioteca Municipal emwww.bibliotecacamilocastelobranco.org