Famalicão promove oficina de apoio às candidaturas aos Selos Visão 25

A Câmara Municipal vai promover, quinta-feira, dia 20 de maio, uma oficina de preparação e apoio às candidaturas aos Selos Famalicão Visão’25 que estão a decorrer até ao final do mês.

A iniciativa vai decorrer via digital, na plataforma Google Meet, entre as 16 e as 17h15. As inscrições decorrem aqui e o link de acesso será enviado para os emails de inscrição no dia anterior à sessão.

A oficina visa dar a conhecer as tipologias de projetos e iniciativas ou ações que podem ser reconhecidas. Serão, ainda, prestados apoios na identificação da categoria mais adequada a cada candidatura e esclarecidas as dúvidas sobre o formulário.

As candidaturas aos Selos Famalicão Visão’25 decorre até 31 de maio e o formulário de inscrição está disponível online, na página oficial do município.

Os projetos podem novamente ser integrados em quatro categorias: Famalicão Made IN; B -Smart Famalicão; Força V – Famalicão Voluntário; e Famalicão Comunitário.