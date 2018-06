Famalicão promove conferência sobre comportamentos aditivos e dependências

O conhecido médico e professor português José Pinto da Costa é um dos oradores convidados da conferência “Adições do bom uso ao abuso”, que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, através do Gabinete de Avaliação e Intervenção de Comportamentos Aditivos e Dependências (GAICAD), vai promover no próximo dia 26 de junho, terça-feira, para assinalar o Dia Internacional da Luta Contra o Uso e Tráfico Ilícito de Drogas e o primeiro ano de atividade do GAICAD.

Esclarecer e sensibilizar a comunidade para os problemas associados ao uso de adições é o principal objetivo desta iniciativa, que vai decorrer no auditório da CESPU, a partir das 21h00, com entrada livre, mas sujeita a inscrição através do link https://goo.gl/forms/ogTS4vYOQdM2pvsr2.

Participam ainda nesta tertúlia Ricardo Dinis-Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Ciências Forenses, professor auxiliar do Instituto Universitário de Ciências da Saúde e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e editor chefe da Revista Internacional Current Drug Abuse Reviews, e Isabel Pinheiro, psicóloga na Instituição Centro de Solidariedade de Braga – Projeto Homem.

Recorde-se que o GAICAD entrou em funcionamento em junho do ano passado com o objetivo de ajudar a libertar os cidadãos do concelho de comportamentos aditivos e dependências. Trata-se de mais uma resposta social do município de Vila Nova de Famalicão, promovida no âmbito das atividades do Pelouro da Saúde Pública, que visa auxiliar gratuitamente quem precisa com atendimento apropriado e respostas sustentáveis.

No seu primeiro ano de atividade o GAICAD acompanhou 28 pessoas (12 do sexo feminino e 16 do sexo masculino), sendo o consumo de drogas entre os jovens e o consumo de álcool em adultos os comportamentos aditivos mais predominantes.

O GAICAD funciona na dependência do pelouro da Saúde Pública da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, sendo o atendimento ao utente realizado nas instalações cedidas pela LIPAC (Liga Profilaxia e Ajuda Comunitária). Os contactos são os seguintes :gaicad@vilanovadefamalicao.org, 252 320 900.