Famalicão: Projeto de Siza Vieira fica concluído com nova entrada para o Centro de Estudos

O novo acesso ao Centro de Estudos Camilianos, projetado pelo arquiteto Siza Vieira, está em fase de conclusão. Oferecerá aos visitantes uma nova entrada, percorrida entre jardins, mesmo diante da Casa do Nuno, a residência do filho de Camilo Castelo Branco, onde o escritor chegou a habitar numa fase final da sua vida. A criação da nova entrada representa a conclusão do projeto de Siza Vieira que, para além da construção do Centro de Estudos, envolveu um plano global de valorização do espaço camiliano, com o arranjo urbanístico do Largo de Camilo, construção do Centro Social e Paroquial, requalificação da igreja paroquial e adaptação da Casa do Nuno a sede da Junta de Freguesia.

Brevemente, o Largo da Senhora do Parto, localizado bem no centro de Seide S. Paio, vai sofrer obras de reabilitação para o tornar mais agradável.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Famalicão que visitou a União de Freguesias de Seide esta quarta-feira, no âmbito do roteiro que o autarca está a promover pelo concelho.

Acompanhado pelo vereador das freguesias, Mário Passos, e pelo presidente da União das Freguesias, Tomás Sousa, o edil famalicense percorreu vários locais, para conhecer as obras e os projetos.

Ficaram a conhecer as obras de ampliação e modernização do cemitério de Seide S. Miguel, que deverão abranger ainda uma intervenção na Casa Mortuária, instalações sanitárias e espaço envolvente. «É uma necessidade urgente da freguesia e que deverá avançar para o terreno nos próximos tempos», salientou o presidente da Junta da União de Freguesias.

Em relação à obra feita, Tomás Sousa destacou «o grande investimento» realizado nos últimos anos na cobertura do saneamento básico, «sendo que em S. Miguel estamos muito próximos dos 100 por cento em termos de cobertura de saneamento e em S. Paio estamos quase nos 90 por cento», referiu.

A comitiva esteve em várias ruas que foram intervencionadas, com destaque para a conclusão das obras na Rua da Boavista, uma via central de acesso à Junta de Freguesia; referência ainda para as obras na Rua dos Emigrantes, cuja primeira fase está praticamente concluída.

O presidente da Câmara considera que a terra de Camilo está «na rota do progresso e do desenvolvimento». O autarca mostrou-se «muito satisfeito com a qualidade de vida evidenciada em Seide e com os projetos para o futuro».