Famalicão: Projeto de dança internacional com workshop no Parque da Devesa

Bruna Martins, coreógrafa, e Ulrike Baartz, professora de dança e teatro de Colónia, Alemanha, desenvolveram um projeto de dança internacional que conta com a participação de jovens famalicenses. A iniciativa é composta por duas fases e o segundo workshop do projeto vai desenrolar-se em Vila Nova de Famalicão, no dia 16 de outubro, das 14h00 às 17h00.

A primeira fase da iniciativa, “The World Our Dream”, contou com a colaboração dos alunos da escola famalicense “Crescer Além da Dança” e com artistas alemães. A segunda parte, “Lonely and Yet Together”, desenvolveu-se presencialmente na Alemanha e vai prosseguir em Portugal.

O workshop vai realizar-se no Anfiteatro do Parque da Devesa. Contudo, se as condições climatéricas não forem as desejadas, o encontro decorre na escola Crescer Além da Dança, na rua Barão de Trovisqueira 61, 4760-111, Vila Nova de Famalicão.