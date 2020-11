Famalicão: Projeto de apoio às pequenas e médias empresas distinguido com prémio europeu

O projeto BOW 18/20 – Business on the Way, promovida pela AEP – Associação Empresarial de Portugal em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, foi distinguido com uma menção honrosa, nos European Enterprise Promotion Awards 2020.

A distinção foi entregue no dia 26 de outubro, numa cerimónia que contou com a presença, entre outros, do Secretário de Estado Adjunto e da Economia.

O BOW 18/20 – Business on the Way promove o apoio às PME com 50% de financiamento nas ações de internacionalização, com ações de promoção em mercados externos, como feiras, missões empresariais, workshops temáticos, seminários e fóruns de negócios, bem como ações de mentoring empresarial.

Os European Enterprise Promotion Awards são uma iniciativa da Comissão Europeia, coordenada em Portugal pelo IAPMEI, distinguindo iniciativas identificadas como boas práticas de promoção empresarial, em várias áreas, em função da especificidade do seu contributo para o desenvolvimento económico e o emprego das regiões.

O Projeto BOW, para o período 2018/2020, é composto por um calendário de 70 ações, que envolvem 51 mercados. O projeto tem o apoio do Portugal 2020 e Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização.