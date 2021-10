Famalicão: Projeto de alunos da D. Sancho distinguido com o “Prémio Gandhi de Educação para a Cidadania”

“Os Animais Não Podem Falar – Vamos Dar-lhes a Nossa Voz”, projeto desenvolvido, no ano letivo anterior, pela turma 1004 da Escola D. Sancho I foi distinguido com o “Prémio Gandhi de Educação para a Cidadania”.

A coordenadora deste projeto referiu que foi um gosto trabalhar com os alunos, destacando o seu envolvimento e empenho na causa do bem-estar animal, mais concretamente, na questão do transporte de animais vivos.

Destacou, ainda, o apoio da Plataforma Anti-Transporte de Animais Vivos (PATAV) que foi um parceiro fundamental para a concretização deste projeto.

A cerimónia de entrega deste prémio decorreu esta terça-feira, pelas 11 horas, no Centro Hindu, em Lisboa. O evento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, e do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

A Secundária D. Sancho esteve representada pelas alunas Ana Beatriz Andrade e Mariana Costa, do 1104, acompanhadas pela sua diretora de Turma, Alice Oliveira.